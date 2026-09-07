Nuovi funzionari alla Questura di Salerno: gli incarichi assegnati dal questore Abbate

Lunedì 7 settembre 2026, il questore della provincia di Salerno, dottoressa Olimpia Abbate, ha dato il benvenuto ai nuovi funzionari della Polizia di Stato che hanno recentemente preso servizio presso gli uffici del territorio. Durante l’incontro, il questore ha formulato i migliori auguri per le nuove sfide professionali, rimarcando il valore strategico del contributo che ciascuno fornirà nei singoli ambiti di competenza per la sicurezza locale.

La direzione della Polizia Stradale e l’Ufficio di Gabinetto

Il vice questore Pietro Ciaramella, precedentemente alla guida della Sezione Polizia Stradale di Lucca, ha assunto l’incarico di dirigente reggente della Sezione Polizia Stradale di Salerno. Contestualmente, la dottoressa Gerarda La Sala, già dirigente dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Ancona, è stata assegnata all’Ufficio di Gabinetto della Questura di Salerno con il ruolo di funzionario addetto.

L’Ufficio Immigrazione e l’area tecnico-logistica

La dottoressa Alessia Di Donna, proveniente dal Commissariato di Pubblica Sicurezza di Melfi dove ricopriva l’incarico di dirigente, è la nuova funzionaria addetta all’Ufficio Immigrazione salernitano. Infine, al commissario Oreste Somma è stato affidato il compito di funzionario addetto all’Ufficio Tecnico Logistico della Questura di Salerno.