Nuove soddisfazioni per l’istituto “Pisacane” di Padula

Ancora belle soddisfazioni per il Liceo Scientifico “Carlo Pisacane” di Padula.

Gli alunni della 4°B: Luigi Florio Luigi, Donato Chiariello, Domenico Gorga e Ida Marchesano, si sono infatti classificati al primo posto nella classifica regionale provvisoria e all’undicesimo in quella nazionale, per la redditività degli investimenti di Borsa, nell’ambito del corso-concorso “Conoscere la Borsa 2023” realizzato con la Fondazione Carisal.

La mission

Ampliare le competenze degli alunni in ambito economico-finanziario: è questo l’obiettivo del progetto.

Alcuni alunni delle classi quarte degli indirizzi Tradizionale, Scienze Applicate e Biomedico, suddivisi in 4 squadre, guidati dal prof. Bruno Starace, hanno partecipato al contest “STOCK MARKET LEARNING” organizzato dalla Sparkasse tedesca e agevolato dall’ACRI (Associazione delle Fondazioni e Casse di Risparmio italiane) con la Fondazione Carisal (Cassa di Risparmio Salernitana).

In particolare, si sono cimentati nella gestione di un capitale finanziario virtuale di 50.000 euro attraverso investimenti diretti in titoli quotati sui principali listini internazionali di Borsa.

Un modo innovativo per migliorare le competenze scientifiche in termini di studio delle modellizzazioni matematiche, delle serie numeriche e dei grafici delle quotazioni azionarie.