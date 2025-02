Nuova ondata di furti nel Cilento: colpite Casal Velino e Velina

Torna l’incubo dei ladri. Serata di paura per i cittadini di Casal Velino Capoluogo e Velina di Castelnuovo Cilento, dove si è registrata una nuova escalation di furti. In poche ore, sono stati messi a segno tre colpi con le stesse modalità, lasciando le comunità locali in allarme.

I colpi

Il primo furto è avvenuto a Casal Velino, in via Convento. I ladri hanno approfittato dell’assenza del proprietario, che si trovava in un appartamento vicino, per entrare nell’abitazione passando da una finestra. Una volta dentro, hanno messo a soqquadro la casa e sono riusciti a smurare e portare via una cassaforte.

A Velina, in via Fieji, intorno alle 19:00, sono state prese di mira due villette adiacenti. Anche in questo caso, i malviventi sono entrati dal retro approfittando dell’assenza dei proprietari e hanno asportato una cassaforte murata.

Indagini in corso

Le modalità dei furti fanno pensare a una banda organizzata, esperta nello scassinare casseforti e che agisce con rapidità. L’episodio ha generato forte preoccupazione tra i residenti, nel frattempo le forze dell’ordine sono già al lavoro per ricostruire la dinamica dei furti e individuare i responsabili.