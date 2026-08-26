Nuova illuminazione artistica per il Palazzo di Città di Salerno: avviata la sostituzione dei fari

Sono iniziati mercoledì 26 agosto i lavori per il rinnovo dell’illuminazione artistica che valorizza la sede del Municipio di Salerno. L’intervento prevede la sostituzione dei corpi illuminanti attualmente in uso per lasciare spazio a un nuovo impianto omogeneo, superando la precedente alternanza di colori e garantendo una resa visiva più coerente con l’architettura della struttura.

Per consentire l’installazione dei nuovi dispositivi e il completamento delle operazioni tecniche, l’erogazione della luce notturna sull’edificio è momentaneamente sospesa. Il fermo delle luci proseguirà soltanto per pochi giorni: il ripristino del servizio, con il nuovo assetto cromatico uniforme, è programmato entro la fine della settimana corrente.

L’intervento del Comune e i dettagli dei lavori

La transizione verso la nuova veste luminosa rientra nei piani di cura e valorizzazione del patrimonio pubblico cittadino. L’iniziativa mira a restituire una visuale notturna uniforme ad uno degli immobili simbolo dell’amministrazione locale.

In merito alle fasi dell’opera, dal Comune di Salerno fanno sapere che: “Per pochi giorni, da oggi, l’illuminazione sarà quindi interrotta e riprenderà entro la fine questa settimana”. Un breve stop tecnico necessario per garantire il corretto montaggio delle apparecchiature e il collaudo definitivo della nuova illuminazione.