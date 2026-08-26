Attualità

Nuova illuminazione artistica per il Palazzo di Città di Salerno: avviata la sostituzione dei fari

Avviata a Salerno la sostituzione dei fari del Palazzo di Città. Luci spente per pochi giorni: la nuova illuminazione uniforme si accenderà entro il fine settimana.

Di: Ernesto Rocco
Municipio Salerno

Sono iniziati mercoledì 26 agosto i lavori per il rinnovo dell’illuminazione artistica che valorizza la sede del Municipio di Salerno. L’intervento prevede la sostituzione dei corpi illuminanti attualmente in uso per lasciare spazio a un nuovo impianto omogeneo, superando la precedente alternanza di colori e garantendo una resa visiva più coerente con l’architettura della struttura.

Per consentire l’installazione dei nuovi dispositivi e il completamento delle operazioni tecniche, l’erogazione della luce notturna sull’edificio è momentaneamente sospesa. Il fermo delle luci proseguirà soltanto per pochi giorni: il ripristino del servizio, con il nuovo assetto cromatico uniforme, è programmato entro la fine della settimana corrente.

L’intervento del Comune e i dettagli dei lavori

La transizione verso la nuova veste luminosa rientra nei piani di cura e valorizzazione del patrimonio pubblico cittadino. L’iniziativa mira a restituire una visuale notturna uniforme ad uno degli immobili simbolo dell’amministrazione locale.

In merito alle fasi dell’opera, dal Comune di Salerno fanno sapere che: “Per pochi giorni, da oggi, l’illuminazione sarà quindi interrotta e riprenderà entro la fine questa settimana”. Un breve stop tecnico necessario per garantire il corretto montaggio delle apparecchiature e il collaudo definitivo della nuova illuminazione.

Condividi questo articolo

© Copyright 2026 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.