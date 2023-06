Novi Velia: ecco il nuovo brano del musicista Daniele Botticchio

Sabato 24 Giugno 2023 è uscita la uova canzone del musicista cilentano Daniele Botticchio, correlata da relativo video, dal titolo “Voglio stare solo bene” naturalmente sui canali Spotify e You Toube. Si tratta di un brano in italiano, con melodia estiva e fresca, con il quale cambia completamente genere, da interprete di brani tipicamente legati alla tradizione cilentana nelle sue sfaccettature ad un genere pop.

Il nuovo brano di Daniele Botticchio

Si tratta di una canzone di ribellione nei confronti del sistema (politici, datori di lavoro) e si evidenzia proprio la voglia di stare bene da parte del cantautore che è rappresentata dalla volontà di cantare.

Tale brano è stato scritto durante un periodo in cui lavorava come dipendente presso un’attività dove doveva sottostare a condizioni che non appartenevano al suo modo di essere, al suo modo di agire e di lavorare. Si evidenzia nel video musicale anche il passaggio da dipendente ad imprenditore, ma soprattutto si evidenzia la sua passione per la musica, in qualità di autore e soprattutto di interprete.

Il tour

A breve inizierà il suo tour per le piazze del Cilento e non solo, ove porterà questo brano in italiano con altri brani in dialetto cilentano che si legano molto al filone espresso in questa sua nuova canzone.

Chi è Daniele Botticchio

Nasce a BRA (CN) il 06 agosto 1991 da genitori cilentani. Da sempre ha avuto passione per la musica ma solo dal 2017 dopo varie vicissitudini personali comincia a scrivere. I vari testi racchiudono le proprie esperienze personali e soprattutto il forte attaccamento al territorio cilentano. Fugace l’intervento della compagna Rosalinda Iannuzzi che subito inoltrò i testi al noto cantautore Angelo Loia il quale subito ha sostenuto l’ascesa nel panorama musicale cilentano di Daniele.