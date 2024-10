Novi Velia, domenica la chiusura del Santuario del Monte Gelbison

Anche quest’anno, come da tradizione, la seconda domenica di ottobre segna la fine dei pellegrinaggi al Santuario Mariano di Novi Velia, situato sulla vetta del Monte Gelbison, a 1705 metri di altezza.

Un momento di grande spiritualità e raccoglimento per migliaia di fedeli provenienti da tutta Italia, che nei mesi da maggio a ottobre si recano in questo luogo sacro per rendere omaggio alla Vergine Maria.

Il programma

La giornata di chiusura dei pellegrinaggi seguirà un programma ricco di momenti spirituali. Alle 9.30 si terrà la prima Celebrazione Eucaristica, dando il via agli ultimi saluti dei fedeli alla Madonna fino alle 12.00. Dalle 10.00 alle 12.00, i pellegrini avranno infatti il tempo di raccogliersi in preghiera e salutare la Vergine, momento culminante di mesi di cammino e devozione.

Alle 11.30, l’accoglienza del Vescovo Mons. Vincenzo Calvosa, darà inizio al rito dell’accensione delle preghiere dei pellegrini, accompagnato dall’offerta dell’incenso, un atto simbolico di purificazione e preghiera collettiva. Successivamente, alle 12.00, Calvosa presiederà la Solenne concelebrazione eucaristifa, che concluderà ufficialmente i pellegrinaggi per l’anno. Durante la messa si svolgerà anche il rito di chiusura della nicchia della Madonna, l’ultimo saluto alla Vergine «velata».

L’atmosfera suggestiva del Monte Gelbison, unita alla profonda fede dei pellegrini, rende questo evento unico nel suo genere.