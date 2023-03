Notte Rosa Palinuro: un evento speciale nel centro cilentano

Il centro cilentano di Palinuro sarà illuminato da un percorso di luci rosa per la Notte Rosa Palinuro, un evento che coinvolge i commercianti locali e che prevede attività a tema lungo Corso Pisacane. L’evento include musica, arte di strada e cibo delizioso, offrendo intrattenimento per tutte le età.

Coinvolgimento della comunità

Gli imprenditori e commercianti di Palinuro si sono uniti per contribuire alla realizzazione e alla promozione dell’evento. Salvatore Camillo, noto come Mister Le Terrazze, ha dato il suo supporto fin dall’inizio. La Notte Rosa Palinuro è diventata un’opportunità per celebrare l’arte dell’accoglienza e dell’ospitalità, che sono da sempre una caratteristica dei commercianti e imprenditori locali.

Attività durante l’evento

La manifestazione si svolgerà dalle 19.00 alle 01.30 dell’1 aprile e prevede una serie di attività lungo Corso Pisacane. Il corso diventerà un percorso rosa con musica dal vivo, arte di strada e buon cibo. La viabilità lungo le zone interessate dalla presenza degli artisti e delle attività verrà modificata, trasformando Corso Pisacane in una zona pedonale.

Un evento per non perdere

La Notte Rosa Palinuro ha il patrocinio del Comune di Centola ed è un’occasione per trascorrere una serata piacevole in compagnia. Il centro cilentano di Palinuro diventa il palcoscenico perfetto per un evento all’insegna dell’arte, della cultura e dell’intrattenimento.