Notte di San Lorenzo sotto le stelle: a San Mauro Cilento un telescopio per osservare stelle e pianeti

L’appuntamento è in via Sala, questa sera alle ore 21 a San Mauro Cilento. Il professore Paolo Bartoli, ordinario di Fisica e alcuni allievi del Liceo Scientifico Leonardo Da Vinci di Vallo della Lucania renderanno unica la notte delle stelle cadenti. A disposizione, per chi volesse partecipare all’iniziativa, un telescopio professionale in grado di catturare immagini davvero suggestive: Saturno, Giove, le Stelle Antares, Vega,Albireo e la Stella polare, questa sera potrebbero rendere unica e ancor più suggestiva la notte dei desideri.

La serata

Organizzata dal Comune di San Mauro Cilento, la serata vuole contribuire a rendere indimenticabile un momento in cui il silenzio e l’osservazione del firmamento, grazie anche al contributo di esperti, può favorire una visione più attenta e consapevole delle meraviglie che ci circondano.

Le info utili

Il parcheggio consentito per la serata di osservazione è stato posto a 130 metri dal punto di osservazione, per inibire il disturbo luminoso dei fari delle auto