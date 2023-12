Notte Bianca Sudamericana illumina il lungomare di Marina di Camerota: programma

Il lungomare di Marina di Camerota si prepara a trasformarsi in una vibrante pista di ballo a cielo aperto, accogliendo l’energia sudamericana durante la Notte Bianca in programma per sabato 23 dicembre. L’evento promette un mix irresistibile di cultura, gastronomia e musica che attirerà residenti e visitatori da ogni angolo del Cilento.

Il programma

A partire dalle 18, i mercatini natalizi prenderanno vita, ospitando gli artigiani locali del Cilento, pronti a esporre le proprie opere. Sarà l’occasione perfetta per immergersi nell’atmosfera natalizia e scoprire le creazioni uniche di questi talentuosi artisti locali.

Ma la vera festa inizierà con lo Street Food Sudamericano, che delizierà i palati con le eccellenze culinarie del Venezuela. Sapori autentici e piatti ricchi di tradizione saranno protagonisti di questa esperienza gastronomica unica, offrendo un viaggio culinario attraverso il continente sudamericano.

Alle 21, il lungomare si risveglierà con le note travolgenti della musica cubana, grazie al trio Los Reales. I ritmi accattivanti e le melodie coinvolgenti trasporteranno il pubblico in un’atmosfera festosa, rendendo la serata indimenticabile.

Musica, intrattenimento e artisti di strada

Parallelamente, gli artisti di strada incanteranno il pubblico con le loro abilità straordinarie, aggiungendo un tocco di magia e creatività all’evento. Una sinfonia di talento e intrattenimento che si mescolerà armoniosamente con l’energia della Notte Bianca Sudamericana.

Infine, per chiudere in bellezza, il dj set latino americano di Salsa Sin Fronteras prenderà il via, trasformando il lungomare in una pista da ballo all’aperto. Le note coinvolgenti e i ritmi irresistibili accompagneranno tutti i presenti in una notte di allegria e divertimento senza confini.

La Notte Bianca Sudamericana promette di essere un evento eccezionale, unendo diverse espressioni culturali in un’unica celebrazione sulla splendida costa di Marina di Camerota. Un’opportunità imperdibile per immergersi nella vivace atmosfera sudamericana e creare ricordi indimenticabili sotto le stelle del Cilento.