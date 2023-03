Non si avevano sue notizie da alcuni giorni: 78enne di Sala Consilina trovato privo di vita in casa

È stato trovato privo di vita nella sua abitazione di Via Tempe, un 78enne di Sala Consilina. Alcuni conoscenti non vedendolo da alcuni giorni hanno fatto scattare l’allarme.

La scoperta

Fatta da alcuni conoscenti che, non vedendolo da alcuni giorni, hanno fatto scattare l’allarme.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Sala Consilina ed anche i Carabinieri della locale Compagnia. Dopo aver bussato più volte alla porta dell’abitazione senza ricevere risposta, i caschi rossi sono stati costretti a forzare la porta d’ingresso. Una volta entrati nell’abitazione hanno purtroppo rinvenuto il corpo senza vita del 78enne.

La ricostruzione

Secondo le prime informazioni emerse, sembrerebbe confermato il decesso per cause naturali. Non ci sarebbero, dunque, elementi che facciano pensare a una morte violenta o sospetta.

L’uomo era molto conosciuto nella cittadina di Sala Consilina e la notizia della sua morte ha suscitato grande cordoglio e dispiacere tra amici, conoscenti e vicini di casa. La sua scomparsa lascerà un vuoto incolmabile nel cuore di tutti coloro che lo hanno conosciuto e stimato.

In questi momenti di dolore, la comunità di Sala Consilina si stringe attorno alla famiglia dell’uomo e le esprime la propria vicinanza e solidarietà.