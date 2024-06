Noi Moderati, Massimo Lisi responsabile territoriale della zona Basso e Alto Cilento

Massimo Lisi responsabile territoriale di Noi Moderati della zona Basso e Alto Cilento. La nomina conferita dal segretario Provinciale Luigi Cerruti, a lavoro per garantire ad ogni territorio della provincia di Salerno almeno un referente di Noi Moderati.

Nuovo incarico per Massimo Lisi in Noi Moderati

Alla guida di un patronato, Massimo è molto attivo nel sociale: “È la prima volta che decido di aderire ad un partito politico, fino ad ora ho sempre scelto di guardare con attenzione al territorio e di dare il mio contributo – ha detto Lisi – Ho scelto di aderire a Noi Moderati perché mi ritrovo nei valori del partito, una realtà che mette al centro il noi piuttosto che l’io. Sono disponibile ad offrire il mio contributo per quanto riguarda il tema della scuola, a me molto caro, lavorando in sinergia con il dipartimento Scuola, già attivo e operativo a livello provinciale, con proposte che a breve sottoporrò al responsabile dipartimento per vagliarle insieme, lavorando fianco al fianco. Sono certo che con l’aiuto dell’onorevole Pino Bicchielli, del nostro coordinatore provinciale Luigi Cerruti e dell’amico Giuseppe La Brocca riusciremo ad essere protagonisti di un cambiamento particolarmente atteso. È a loro che va il mio ringraziamento per la presenza sul territorio, per l’impegno, per la passione che sanno trasmette”.

“Sono certo che Massimo riuscirà a dare il meglio delle sue capacità politiche e umane, e sarà di grande supporto al partito Noi Moderati, in ogni comune di sua appartenenza, non mi resta che augure buon lavoro sicuro che fin da subito, otterrà un grande risultato”, ha dichiarato il coordinatore provinciale Luigi Cerruti.