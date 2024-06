“Next Gen Summer School”: appuntamento dal 17 giugno a Corleto Monforte con un’outdoor experience

Giovedì 13 giugno, presso la sede della Fondazione Saccone in via G. Ungaretti, 43 a Montecorvino Pugliano, dalle ore 11, sarà presentata la terza edizione della “Next Gen Summer School”, un progetto ideato e organizzato dalla Fondazione Saccone. L’evento vedrà la partecipazione dell’Assessore alla Formazione Professionale della Regione Campania, Armida Filippelli.

La “Next Gen Summer School” è un’iniziativa giunta alla terza dizione, che offre percorsi formativi multidisciplinari di alta formazione per giovani laureati e laureandi under 35, con l’obiettivo di formare professionisti capaci di affrontare le sfide del mercato e della trasformazione digitale. Quest’anno, il focus sarà sulla formazione in “Operations & Manufacturing Management”, figura professionale responsabile della gestione globale delle operazioni e della produzione all’interno delle aziende.

Sono 11 i talenti selezionati per questa edizione, che partirà il prossimo 17 giugno, nella cornice dei Monti Alburni a Corleto Monforte, con un’outdoor experience della durata di 3 giorni. Una novità che permetterà ai ragazzi di vivere un’esperienza ancora più immersiva.

Next Gen Summer School è un progetto patrocinato dalla Regione Campania, dalla Provincia di Salerno, da Confindustria Salerno, dalla Camera di Commercio di Salerno e dalla Fondazione Comunica.

Partner promotore dell’iniziativa la Fondazione Cassa Rurale di Battipaglia; Banca Campania Centro e Banca Monte Pruno i Partner sostenitori.

Sono cinque invece, i Challenge partner – Asis, CTI Foodtech, Decom srl, Miras Energia e Russo di Casandrino – che durante il percorso, lanceranno delle sfide relative a reali problematiche aziendali ai ragazzi, che avranno il compito di individuare soluzioni innovative da proporre alle aziende alla fine del percorso.

Special Partner Gruppo Stratego e Ribasud; il Consorzio di bonifica Comprensorio Sarno, Gruppo Sada, Industria grafica FG, Edil Pro srl, e Bioplast i Friend Partner.

I dettagli della terza edizione saranno illustrati durante la conferenza stampa da Giorgio Scala, Presidente della Fondazione Saccone, Mario Vitolo, Managing Director di Virvelle, e Antonio Vitolo, CEO del Gruppo Stratego. Saranno presenti anche Marco Gambardella, Presidente Giovani Confindustria Salerno, Camillo Catarozzo, Presidente di Banca Campania Centro, e Cono Federico, Vicedirettore generale di Banca Monte Pruno. I Challenge Partner saranno rappresentati da Flavio Donatantonio, HR Manager di Asis, Alessandro Crescenzo, Responsabile del Dipartimento Ricerca e Sviluppo di CTI FoodTech, Francesco De Simone, HR and Administration Manager di Decom, Silvio Petrone, CEO di Miras Energia, e Rossella De Luca, HR Manager di Russo di Casandrino.

Per ulteriori informazioni sul progetto e le sue finalità, sarà possibile visitare la pagina Next Gen Summer School sul sito www.fondazionesaccone.it.