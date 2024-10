New York, il sindaco di Caggiano Modesto Lamattina tra i premiati del “ Premio Internazionale Joseph Petrosino”

Ieri sera a New York si è svolto la 115^ edizione del Joseph Petrosino Awards che premia annualmente le persone che si sono distinte in tutto il mondo nella tutela della legalità.

Riconoscimento per il sindaco Lamattina

Tra le personalità alle quali è stato conferito il prestigioso riconoscimento, nella categoria “International Award”della legalità, anche il sindaco di Caggiano, Modesto Lamattina.

“Essere premiati tra Detective, Diplomatici e familiari vittime del crimine è stata un’emozione ed un onore, ha dichiarato il primo cittadino del borgo del Tanagro. La figura di Joe Petrosino a New York rappresenta un eroe nazionale, il primo ad aver combattuto la mafia ed ad essersi distinto per aver costituito gruppi di poliziotti specializzati nelle indagini e negli interventi tutt’ora operativi in America. Un poliziotto che ha dato la propria vita per difendere il nome dell’Italia e dell’onestà dei suoi emigrati all’estero.

Un ringraziamento speciale anche alla folta delegazione dell’Associazione Caggianesi d’America presente al premio. Ringrazio la Lt. Det. Joseph Petrosino Association in America Inc., l’associazione Joe Petrosino di Padula e le tante autorità governative e federali statunitensi presenti“. Così il primo cittadino.