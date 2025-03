Nello Sky match sconfitto lo Sporting Sala Consilina

La ventiduesima giornata di Serie A di futsal, dopo le cinque gare del venerdì e le due del sabato, vedeva la sua conclusione con il posticipo della domenica sera, in diretta su Sky Sport. Al Palazzetto dello Sport di San Rufo, infatti, andava in scena la sfida tra lo Sporting Sala Consilina e i laziali dell’Active Network. Successo degli ospiti nella sfida tra due formazioni all’ultima chiamata per poter ambire di rientrare in una complicata rincorsa alla zona play-off.

Gara bloccata nella prima frazione, chiusa senza reti, dove i ragazzi di mister Cipolla cercano il vantaggio in più circostanze in un match equilibrato con occasioni da ambo i lati. La partita cambia, invece, nella ripresa quando dopo meno di 4′ Grasso porta avanti gli ospiti. A metà frazione, poi, Edelstein, tra i più pericolosi per i salesi, dopo l’ammonizione di qualche minuto prima si prende il secondo giallo lasciano i suoi in inferiorità per due minuti senza la possibilità di tornare sul parquet.

Al 14′ l’Active Network trova, invece, il raddoppio con Lepadatu che firma il 2-0 che mette in discesa il match per gli ospiti. Lo Sporting nel finale cerca il tutto per tutto con il portiere di movimento in cambio ma i laziali riescono a chiudersi con efficacia trovando con Lamedica, a pochi secondi dal gong finale, il definitivo 3-0 che condanna lo Sporting ora solo due punti sopra la zona play-out.