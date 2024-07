Nel salernitano, ladri d’auto in fuga: Carabinieri li bloccano e recuperano l’auto

Il 26 luglio, a Vietri sul Mare, i Carabinieri della locale Stazione durante un servizio di controllo dinamico del territorio finalizzato al contrasto dei reati contro la persona ed il patrimonio, in particolare il furto di auto e moto.

In tarda serata, i carabinieri, nel transitare in via Costiera hanno intercettato un’autovettura di grossa cilindrata con a bordo tre individui che alla vista dei militari, intenzionati al loro controllo stradale, hanno immediatamente accelerato per darsi alla fuga terminata dopo un breve inseguimento con l’abbandono dell’auto da parte dei tre che si sono poi dileguati a piedi per la campagna circostante.

Nel corso dell’ispezione i militari hanno rinvenuto all’interno del veicolo, poi risultato essere oggetto di precedente furto, diversi attrezzi per lo scasso, chiavi di autovetture non codificate e numerose centraline elettriche di avviamento.