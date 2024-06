Nel mare del Cilento ecco Paloma, lo yacht di uno degli uomini più ricchi di Francia

Approda nel mare del Cilento Paloma, un nome che evoca immagini di eleganza senza tempo e viaggi esotici. Uno yatch che è connubio unico tra tradizione giapponese e raffinatezza europea. Costruito nel 1965 presso i cantieri navali Ishikawajima-Harima in Giappone, questa imbarcazione di 60 metri vanta una storia ricca di fascino che lo ha portato a solcare i mari di tutto il mondo. Ora è in rada tra Casal Velino Marina e Pioppi.

Un passato illustre e un presente da sogno

Nel 2007, Paloma ha acquisito particolare notorietà quando è stato scelto dall’allora presidente francese Nicolas Sarkozy per una vacanza in crociera con la famiglia. Questo evento ha catapultato lo yacht sotto i riflettori della stampa internazionale.

Oggi, Paloma appartiene ancora a Vincent Bolloré, uno degli uomini più ricchi di Francia, e continua ad essere un’ambita meta per charter esclusivi.

L’eleganza di Paloma si riflette nelle sue linee sinuose e nel suo design raffinato. La silhouette allungata dello yacht, caratterizzata da una poppa a canoa, è un omaggio alle sue origini giapponesi. Gli interni, ricchi di legno pregiato e sapientemente lavorati, sono un connubio perfetto tra tradizione asiatica e design contemporaneo in stile inglese.

Spazi ampi e comfort raffinato

Paloma offre ampi spazi interni ed esterni per garantire un soggiorno confortevole e lussuoso ai suoi ospiti. Sul ponte principale si trovano l’ampio salone, la zona pranzo e la suite armatoriale, mentre le altre cabine si trovano sul ponte inferiore. Ogni cabina vanta una combinazione di colori unica e un bagno privato rifinito con marmi pregiati.

Gli esterni di Paloma sono un vero paradiso per gli amanti del relax e della vita all’aria aperta. Il sundeck, con la sua generosa vasca idromassaggio, offre una vista mozzafiato a 360 gradi, mentre il ponte di poppa è l’ideale per pranzare all’aperto o per godersi il sole. Lo sky lounge sul ponte superiore, infine, è dotato di un bar e di un sistema karaoke, perfetto per serate divertenti con gli amici.

Dotato di due motori Caterpillar che gli consentono di raggiungere una velocità di crociera di 15 nodi e un’autonomia di 7.400 km, Paloma è in grado di navigare in qualsiasi parte del mondo. Lo yacht è disponibile per noleggio a partire da 160.000 euro a settimana.