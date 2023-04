Polisportiva Santa Maria: passo falso nella trasferta di Catania

Nel girone I di Serie D la Polisportiva Santa Maria era di scena in trasferta contro la capolista Catania.

Nella serata di oggi in programma, infatti, il trentatreesimo turno di campionato, il sedicesimo del girone di ritorno, dove i giallorossi erano opposti al team siculo. Dopo il successo con la Vibonese termina 2-0.la sfida con i giallorossi sconfitti dopo sei risultati utili consecutivi. I cilentani, che giocheranno in casa nella prossima giornata con la Mariglianese, restano a 42 punti in classifica fuori dalla zona play-out e matematicamente salvi.

Catania-Polisportiva Santa Maria: la gara

Primo squillo del match al 2′ con Rizzo che calcia da buona posizione ma spedisce il pallone alto sopra la traversa. Per i padroni di casa al 5’ Castellini di testa impensierisce Cannizzaro che salva con un intervento prodigioso, De Luca sulla ribattuta la mette dentro ma la posizione è di offside. Al quarto d’ora Incursione solitaria di Catalano che prova la conclusione che finisce larga mentre quattro minuti dopo traversone insidioso nel cuore dell’area di rigore giallorossa, Vitale manca l’appuntamento con il gol.

A metà frazione Tandara lanciato in profondità vola a tu per tu con il portiere ma sul più bello la difesa rossazzurra lo ferma in maniera pulita ed un minuto dopo Sarao tenta dalla distanza ma il pallone non crea problemi a Cannizzaro. Poco dopo la mezzora un tiro di Russotto viene sporcato in angolo dal portiere giallorosso ed al 37’ un triangolazione perfetta tra Catalano-Johnson e Tandara, quest’ultimo viene murato all’ultimo in scivolata. A fine del primo tempo Vitale calcia alto da buona posizione

ma in pieno recupero Sarao dagli sviluppi di calcio d’angolo, di testa sblocca il match.

La ripresa

La ripresa vede al 3′ un calcio di punizione fuori misura di Lodi ed al 4 ‘ un’azione prolungata del Catania, si salva il Santa Maria con l’uscita di Cannizzaro. Al 13′ primo acuto del Santa Maria con un tiro di Ferrigno murato dalla difesa dopo un calcio di punizione da Catalano. Sul successivo corner tiro di Coulibaly poco distante dalla porta di Bethers. Al 20′ il Santa Maria viene punito ancora da calcio d’angolo: stavolta la zampata vincente è di Rapisarda dopo un miracolo di Cannizzaro. La risposta arriva al 27’ con un calcio piazzato di Catalano, svetta Tandara senza dare la giusta precisione alla sfera e con un botta di Johnson con il pallone che sfiora la parte alta del palo al 28′. Alla mezzora Giovinco direttamente da corner costringe Cannizzaro ancora agli straordinari mentre sul fronte opposto al 39′ Tandara va vicinissimo al gol con un colpo di testa che termina di pochissimo alto. Nelle battute conclusive succede poco: il Santa Maria cede 2-0 al Catania,

Il tabellino

Reti: 46’pt Sarao (CT), 20’ st Rapisarda (CT)

Catania Bethers; Rapisarda, Castellini, Lorenzini, Boccia; Rizzo, Lodi (18’ st Palermo), Vitale; Russotto (33’ st De Respinis), Sarao, De Luca (18’ st Giovinco). A disp.: Groaz, Pedicone, Di Grazia, Buffa, Baldassar, Forchignone. All.: Ferraro.

Polisportiva Santa Maria: Cannizzaro; Coulibaly, Campanella (34’ st Ielo), Diop, Ferrigno (34’ st Ielo); De Marco (43’ st Morlando), Mancini (44’ st D’Auria), Ventura (15’ st De Leonardis), Catalano; Tandara, Johnson. A disp.: Fezza, Ferrante, Tiberio, Gaeta. All.: Di Gaetano.

Arbitro: Stefano Peletti di Crema (Pasquini-Mino)

Note: serata piovosa, campo in buone condizioni. Angoli: 8-2. Recupero: 1’ pt e 3’ st.