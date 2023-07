Nel Cilento torna “Borghi…d’artista”: 3 giorni di magia artistica dal 3 al 5 agosto, organizzati dall’associazione Margherita

Le stradine assolate, le graziose piazzette e i vicoli di Santa Maria, cuore antico di Castel San Lorenzo insieme alla storica piazza Umberto I, sono pronti ad accogliere calorosamente la seconda edizione dell’entusiasmante manifestazione “Borghi d’artista”, promossa con grande fervore dall’associazione Margherita.

Questo straordinario evento è in programma dal 3 al 5 agosto e, dopo il successo travolgente dell’edizione dello scorso anno, tornerà con una formula vincente che combina sapori e saperi, come recita il suggestivo slogan dell’evento.

Lungo il suggestivo percorso che si snoda da Piazza Umberto I fino a Piazza G. Sabetta, verranno allestite affascinanti postazioni in cui sarà possibile immergersi nei piaceri della degustazione dei piatti tipici di Castel San Lorenzo e ammirare autentiche opere d’arte dell’artigianato locale.

I visitatori potranno deliziare il palato con il rinomato scazzatiello, il piatto principe della cucina castellese, l’altrettanto famoso vicciu, le sfiziose pizzette fritte e molto altro ancora. Sarà impossibile resistere al vino prodotto sulle colline del paese, che ha contribuito alla gloria di Castel San Lorenzo, il quale potrà essere gustato in abbinamento alla freschezza della percoca, per creare una sangria indimenticabile.

L’evento

L’evento si arricchirà di spettacoli di rilevanza nazionale, che si svolgeranno nelle due piazze principali, e lungo tutto il percorso verranno allestite postazioni dedicate ai talentuosi artisti di strada che parteciperanno all’evento. Sarà un’occasione straordinaria per immergersi nel folklore locale, godere di momenti di pura comicità e, come accaduto l’anno scorso, lasciarsi travolgere da una miscela di suoni punk, dub ed elettronica.

Il successo di questa manifestazione, oltre al ricco programma proposto, sarà assicurato grazie all’entusiasmo e all’impegno dell’associazione Margherita, guidata con passione da Domenico Bosco. Composta da giovani ragazzi e ragazze appassionati della tradizione e fortemente legati al proprio paese, l’associazione Margherita si impegna con grande dedizione nell’organizzazione di un evento che valorizza l’identità culturale di Castel San Lorenzo e crea un’atmosfera di festa che coinvolge e affascina tutti i partecipanti.

L’attesa

L’attesa per la seconda edizione di “Borghi d’artista” è palpabile nell’aria e il cuore antico di Castel San Lorenzo si prepara ad accogliere visitatori provenienti da ogni angolo del paese, pronti a immergersi in un’esperienza unica e coinvolgente che celebra l’arte, la tradizione e la deliziosa gastronomia di questa affascinante località. Non resta che segnare sul calendario le date di questa imperdibile manifestazione e prepararsi avivere tre giornate indimenticabili immersi nella magia di Castel San Lorenzo, tra stradine pittoresche, piazzette incantevoli e vicoli suggestivi.