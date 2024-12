Nel Cilento si accende la magia del Natale

Lo scorso weekend, il Cilento è stato il palcoscenico di magici eventi che hanno dato ufficialmente il via al periodo natalizio. Da Pollica ad Acquavella, passando per Velina, le piazze si sono animate di luci, colori e momenti unici, capaci di incantare grandi e piccoli, unendo tradizione, fede e divertimento.

Le iniziative

Il Presepe della Speranza A Pollica, l’Ordine Francescano Secolare ha presentato con orgoglio la quinta edizione del Presepe della Speranza, una tradizione ormai consolidata che ha attirato numerose famiglie. Realizzato nel piazzale antistante la Chiesa del Convento, il presepe ha rappresentato non solo un simbolo della Natività, ma anche un messaggio di speranza e riflessione per tutta la comunità.

Con grande cura dei dettagli e un’atmosfera suggestiva, l’opera ha ricordato ai presenti il valore autentico del Natale, in un momento di raccoglimento e condivisione. Acquavella: luci, magia e la Casa di Babbo Natale Ad Acquavella, frazione di Casal Velino, l’associazione I Love Acquavella ha dato vita a un evento unico che ha saputo coniugare due momenti magici: la riapertura della Casa di Babbo Natale e l’accensione dell’albero. Questo doppio appuntamento, giunto alla quinta edizione, ha trasformato il centro storico in un luogo da favola.

Tra laboratori, Elfi e la magia di Babbo Natale

La Casa di Babbo Natale da sempre offre un’esperienza immersiva, portando i visitatori nel cuore del mondo incantato di Babbo Natale. Tra il laboratorio degli Elfi, dove i bambini hanno scritto le loro letterine, e il salone dei giochi, dove Babbo Natale ha raccontato storie fantastiche, ogni angolo della casa è stato una sorpresa. All’esterno, i mercatini natalizi hanno proposto prodotti tipici, artigianato locale e prelibatezze del Cilento, mentre nella Locanda di Babbo Natale si sono gustati panini, polpette e dolci, in un’atmosfera conviviale e calorosa. Velina e il ritorno dei Mercatini di Natale.

A Velina, l’associazione Nommannojo ha riportato in scena, dopo anni di attesa, i tradizionali Mercatini di Natale, quest’anno per la prima volta allestiti in Piazza Ferrovia. Un vero e proprio villaggio natalizio che negli anni ha attirato numerosi visitatori. L’inaugurazione, accompagnata dall’arrivo spettacolare di Babbo Natale in bicicletta, è stata resa ancora ancor più speciale dall’accensione dell’albero alla presenza dell’amministrazione comunale. Tra bancarelle colme di artigianato e prodotti locali, spettacoli coinvolgenti e una calda atmosfera festiva.