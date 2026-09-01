Nel Cilento parte la “Vacanza del Sorriso 2026”: sette giorni di speranza per 19 famiglie

Il Cilento si conferma terra di straordinaria solidarietà con l’avvio della sessione di settembre della “Vacanza del Sorriso 2026”. Denominata “Mitica”, l’iniziativa accoglie dal 1° all’8 settembre ben 19 famiglie con bambini e ragazzi provenienti dai reparti di pediatria oncoematologica dei principali ospedali italiani. L’obiettivo dell’iniziativa, promossa dalla comunità locale per alleggerire il percorso di cura dei giovani pazienti, è offrire una settimana di spensieratezza interamente gratuita attraverso un ricco programma di attività ludiche, ricreative e culturali.

L’iniziativa coinvolge in modo sinergico istituzioni, operatori turistici, associazioni e migliaia di volontari dei borghi di Centola, Palinuro, Marina di Camerota, Marina di Pisciotta, Roccagloriosa, San Giovanni a Piro e Caselle in Pittari.

Benvenuto a Centola e la tradizione marinaresca a Pisciotta

L’accoglienza ha preso il via a Centola, con una festa di benvenuto caratterizzata da momenti musicali, animazione per i più piccoli e una cena comunitaria a base di eccellenze gastronomiche locali. Il programma prosegue il 3 settembre a Marina di Pisciotta, dove i giovani ospiti partecipano a un’esperienza didattica legata alle tradizioni marittime.

Accompagnati dai pescatori del posto, i bambini sono coinvolti nel recupero delle reti da pesca, per poi proseguire la serata con una cena a tema marinaro curata dai volontari e dagli operatori locali.

Tra le bellezze di Palinuro, Camerota e Caselle in Pittari

La giornata del 4 settembre è dedicata all’esplorazione naturalistica e allo spettacolo. La carovana partecipa a un’escursione in barca lungo la costa tra Marina di Camerota e Capo Palinuro, con tappe nelle insenature e nella Baia Infreschi.

Nel pomeriggio il gruppo si sposta a Caselle in Pittari per un programma di intrattenimento che comprende esibizioni di tiro con l’arco, artisti di strada, spettacoli di arti marziali in costume e le esecuzioni della banda musicale del paese, prima della cena conviviale.

Cultura, archeologia e tradizioni a Roccagloriosa e San Giovanni a Piro

Il tour solidale prosegue il 5 settembre a Roccagloriosa, dove le famiglie visitano i musei archeologici dedicati alla civiltà dei Lucani e partecipano a laboratori didattici sulla produzione del miele.

Domenica 6 settembre le attività tornano a Marina di Camerota con una serata incentrata sulla promozione delle tipicità locali.

La fase conclusiva dell’evento si tiene il 7 settembre a San Giovanni a Piro: l’itinerario prevede una visita panoramica al Pianoro di Ciolandrea e una rievocazione storica tra le vie del centro. La manifestazione si chiude con la “Cena dell’arrivederci”, momento simbolico che rinnova un impegno di vicinanza e supporto sociale attivo da ormai vent’anni sul territorio cilentano.