Nel Cilento a mare in sicurezza: ecco la prima imbarcazione cardioprotetta

Andare al mare ma in sicurezza. È questo il motto della cooperativa “Mega Tourist”, presente nella nota località turistica di Scario. La “Mega Tourist” ha infatti deciso di dotare una delle imbarcazioni adibita al trasporto passeggeri di un defibrillatore di ultima generazione da utilizzare nel caso in cui un malore possa colpire uno dei tanti turisti che nel periodo estivo scelgo Scario per trascorrere le loro vacanze estive.

È la prima imbarcazione del Cilento ad avere a bordo un dispositivo salvavita.