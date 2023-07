Nel Cilento 5 Comuni ciclabili: assegnati i riconoscimenti a Licusati | VIDEO

Assegnati i riconoscimenti “Comuni ciclabili”. La cerimonia si è tenuta nella giornata di ieri a Licusati. Ad ottenere il riconoscimento Camerota, Castelnuovo Cilento, San Giovanni a Piro, Roccagloriosa, e Capaccio Paestum presso l’azienda agricolo Donna Clara. Per tutti si tratta di riconferme.

A ritirare il riconoscimenti gli amministratori comunali che hanno confermato il loro impegno per le politiche in favore della mobilità dolce e in particolare della bicicletta.

Il riconoscimento

L’iniziativa promossa dalla Federazione Italiana Amici della Bicicletta, ha l’obiettivo di valorizzare le località, renderle più accoglienti per chi si muove in bicicletta, premiare l’impegno di chi promuove iniziative bike-friendly, ma anche incentivare i comuni italiani ad adottare politiche che favoriscano la mobilità ciclistica.

Tutte le amministrazioni che ottengono l’attestazione, con tanto di Bandiera Gialla, entrano a far parte della nuova Guida Fiab Comuni Ciclabili d’Italia 2023.