Nei guai un 40enne di Padula: arrestato nell’ambito di un’operazione contro le truffe agli anziani in Veneto

Nel contesto di una significativa cooperazione tra i carabinieri della Stazione di Padula e i militari di Verona, è stato catturato un individuo di circa 40 anni di Padula con precedenti. Originario di Caselle in Pittari ma residente a Padula da anni, è stato trovato dai carabinieri in una stanza di un hotel a Villafranca di Verona, in Veneto.

Reati contro il patrimonio e truffe: l’arresto

L’arresto è stato possibile grazie a un’approfondita attività investigativa che ha portato alla cattura dell’uomo, condannato per reati contro il patrimonio, in particolare truffe di vario genere commesse in diverse parti d’Italia.

L’uomo era ricercato su tutto il territorio nazionale per i suoi reati e dovrà ora scontare un anno e nove mesi di reclusione come conseguenza delle sue azioni illecite.