Negli Alburni ritornano i concorsi dedicati alla memoria di Attilio Valerio Conforti e di Cristina Conforti

Sul sito istituzionale del comune di Serre sono stati pubblicati i bandi per partecipare a ben tre concorsi che, da tanti anni oramai, rappresentano un vanto per Serre e per i comuni degli Alburni.

I concorsi: come partecipare

Si tratta del Concorso “Cristina Conforti” giunto alla sua XXXI edizione, del Concorso “Amore Sociale: Valore Universale”, giunto alla sua XXV edizione e del concorso riservato ai laureati giunto alla sua XXV edizione.

I concorsi, durante i quali si dovranno redigere alcuni elaborati le cui direttive saranno consultabili negli appositi bandi, si terranno presso la sede della Scuola Primaria di via Ennio D’Aniello il giorno 8 luglio a partire dalle ore 8:30.

La cerimonia di premiazione si svolgerà, invece, il 24 luglio 2023, a partire dalle ore 21:00 presso piazza Ennio D’Aniello.

Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre le ore 12:00 del 7 luglio.

L’iniziativa

All’iniziativa, potranno partecipare, a seconda dei diversi bandi, gli studenti residenti a Serre e nei comuni della Comunità Montana Alburni e i laureati residenti a Serre, che non hanno superato i 35 anni e che hanno conseguito il titolo di studio presso le università di Napoli, Salerno o Potenza.

I premi assegnati, ossia delle borse di studio in denaro saranno ben quattordici in totale e a giudicare gli elaborati sarà una commissione qualificata nominata dalla giunta comunale di Serre.

“Sostenere le iniziative culturali, portarle avanti con orgoglio e convinzione, è tra gli obiettivi prioritari dell’Amministrazione Comunale perché crediamo fortemente nel potere della cultura, uno strumento prezioso che può generare solo bellezza, pertanto invitiamo tutti i cittadini a cui tali premi sono rivolti a partecipare” queste le parole del Sindaco, Antonio Opramolla.

Fanno parte dei Comuni della Comunità Montana Alburni Aquara, Bellosguardo, Castelcivita, Controne, Corleto Monforte, Ottati, Petina, Postiglione, Roscigno, Sant’Angelo a Fasanella, Serre e Sicignano degli Alburni.