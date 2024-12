Natale in Casa Cupiello di Salemme vince la sfida degli ascolti. Nel cast una docente dell’Omnicomprensivo di Polla

C’è un pezzo di Vallo di Diano nella rappresentazione di Natale in casa Cupiello, andata in onda la sera di Santo Stefano in diretta su Rai1, con Vincenzo Salemme nei panni del Luca Cupiello di Eduardo De Filippo. Si tratta di Francesca Romana Scudiero, docente di Arte ed Immagine presso la Scuola Secondaria di Primo Grado dell’Istituto Omnicomprensivo Statale di Polla.

I complimenti dell’amministrazione comunale pollese

L’insegnante originaria di Napoli, infatti, ha partecipato alla commedia in qualità di costumista, un ruolo non nuovo avendo già partecipato a varie produzioni.

A lei i complimenti anche dell’amministrazione comunale pollese.

«Si coglie l’occasione, ancora una volta, per esprimere alla Dirigente Scolastica, Professoressa Lina Taglianetti, a tutte le docenti e a tutti i docenti, alle alunne e agli alunni di ogni ordine e grado dell’istituto Omnicomprensivo di Polla, la più sincera riconoscenza per la costante opera di diffusione e di sostegno, soprattutto, in prossimità delle recenti feste di Natale, di forme d’arte nobili quali il teatro, la recitazione, la musica, la pittura ed il disegno, veicoli fondamentali di cultura e conoscenza di una Comunità», fanno sapere da palazzo di città.

Vittoria degli ascolti

Natale in Casa Cupiello è stato apprezzato dal pubblico raccogliendo il 20,5% di share, pari ad oltre 3,3 milioni di spettatori, poco più del film tv Il Conte di Montecristo, andato in onda su Canale 5, che ha raccolto il 19% di share.