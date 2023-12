Natale a Vallo della Lucania, la musica: il 22 dicembre un concerto in memoria di Gerardo Coraggio

Un uomo non muore mai se c’è qualcuno che lo ricorda. Vallo della Lucania, in questa direzione, risponderà calorosamente all’iniziativa del CRAL ex Asl Salerno 3, nella persona del presidente Virginia Casaburi anche consigliere al comune di Vallo della Lucania.

Concerto in memoria del dottor Gerardo Coraggio

È in programma, infatti, una serata musicale di beneficenza il cui ricavato (il costo del biglietto è di euro 10) sarà utile ad ospitare, la prossima estate, i bambini del Programma Piccoli Ambasciatori di Pace Missione umanitaria nei campi profughi Saharawi.

Il programma ed i musicisti

La serata del 22 dicembre, con il concerto in memoria del dott. Gerardo Coraggio, presso il Teatro De Berardinis ore 21.00, si riempirà di musica con il Coro polifonico “Incanto Cilentano”; Coro “White Voices”; Coro giovanile “Ensemble Vallese”; Direttore Maria Santina De Vita.

Il mezzo soprano la vallese Rossana Rinaldi, voce di fama internazionale ed ex piccola paziente dell’amato dottore Coraggio, parteciperà accompagnata dall’Orchestra “Fiati Città di Salerno” e il Direttore M. Luca Gaeta.

L’accordo magico di suoni e voci produrrà la giusta melodia per un inno alla vita condivisa, in ricordo, appunto, di Gerardo Coraggio, riferimento di grande valore umano e professionale per questa terra come medico pediatra, marito, padre e cittadino.

Il ricordo

I familiari di Gerardo Coraggio (venuto a mancare il 10 gennaio scorso, meno di un anno fa) riceveranno una targa in memoria ed a dimostrazione della stima condivisa da parte della comunità intera verso il Dottore dalla grande umanità ed umiltà, un uomo che non verrà dimenticato mai dalla città di Vallo della Lucania.