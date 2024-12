«Ognuno di noi deve sentirsi artigiano di una rinascita, a partire dalla pace, dalla custodia del creato, dalla guarigione delle nostre relazioni».

Il vescovo della diocesi di Teggiano – Policastro, Monsignor Antonio De Luca, lancia un messaggio di speranza per il Natale 2024, in un momento geopolitico critico come quello attuale.