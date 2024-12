Natale 2024: il messaggio di auguri di Vincenzo Calvosa, Vescovo della Diocesi di Vallo della Lucania

Un lungo messaggio di speranza e fratellanza quello di Vincenzo Calvosa, Vescovo della Diocesi di Vallo della Lucania.

“Il Natale, ogni anno ci ispira e ci spinge ad affidare tutte le riflessioni più profonde sulla fratellanza e alla solidarietà. E’ importante ricordare al nostro cuore, lo spirito della luce del Signore. Il Natale ci permette di raggiungere il Signore e la sua luce, sempre, ogni giorno.

La luce sprigionata per stare insieme, in famiglia, è un gesto di amore semplice, puro e gratuito. Ricordiamoci di pregare per la pace, il signore ci dia occhi e cuore per aiutare i nostri fratelli che hanno bisogno”.