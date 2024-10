Nasce l’Organizzazione Produttori Bufalini della Piana del Sele

È nata lo scorso 22 ottobre l’Organizzazione Produttori Bufalini. Questa iniziativa unisce alcune delle aziende più significative del territorio regionale, con l’obiettivo di valorizzare un prodotto d’eccellenza: il latte bufalino. Il tutto per creare “rete” attraverso “l’Unione di Eccellenze”.

I membri fondatori

Tra i membri fondatori si distinguono nomi di rilievo del comparto presenti in tutta la Provincia di Salerno: Amato Enrico, Carrano Massimo, Cerrato Vincenzo, Di Guida Vincenzo, Di Maio Antonio Soc. Agr. Di Ma. S.r.l., Di Maio Carmine Soc. Agr. Di Maio S.r.l., Fedone Emmanuele, Garofalo Ylenia Soc. Agr. Le Terre di Papaleone S.S., Giubileo Paola Soc. Agr. Masseria Cilentana S.S., Imbimbo Mauro, Lanza Emilio, Lanza Stefano Soc. Agr. La Masseria di Nonno Peppe S.S., Maraio Annamaria Soc. Agr. Nuova San Cesareo Di Antonella e Annamaria Maraio & C. S.N.C., Mennella Orazio Soc. Agr. F.lli Mennella S.R.L., Pierri Maria Gabriella, Russo Carmine, Vernieri Pasquale Soc. Agr. Alta Bufala.

La mission

Queste aziende, con una storia e una tradizione consolidata, hanno scelto di unirsi per affrontare in modo nuovo le sfide del mercato e promuovere la qualità del latte bufalino della Piana del Sele e della Regione Campania in un mercato in cui la globalizzazione la fa da padrone; la collaborazione tra gli allevatori della piana del Sele servirà a collettivizzare le varie esperienze e risorse per rispondere al meglio ai nuovi scenari commerciali e creare sinergie nell’intero settore.

L’Organizzazione è guidata da Mauro Imbimbo, presidente, affiancato dalla vice Ylenia Garofalo. Il consiglio d’amministrazione include figure chiave come Maria Gabriella Pierri, Antonio Di Maio e Stefano Lanza, mentre Pierino Infante svolge il ruolo di direttore generale. Lucio Garofalo è responsabile marketing e Nicola Celso si occuperà degli aspetti tecnico-economici.

La sede, situata in viale Eburum a Santa Cecilia, di Eboli, sarà il fulcro delle attività e delle decisioni strategiche, creando un punto di riferimento per gli operatori del settore.