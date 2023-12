Nasce il Gruppo Archeologico del Cilento per valorizzare il patrimonio locale

Si è costituito il Gruppo Archeologico del Cilento con l’obiettivo di tutelare, valorizzare e salvaguardare il patrimonio storico, archeologico e, più in generale, culturale dell’intero territorio del Cilento.

La ratifica è avvenuta nel corso del Consiglio Nazionale dei Gruppi Archeologici D’Italia (fondati nel 1965) svoltosi a Paestum, alla presenza del direttore Giovanna Baldo e del vicedirettore Lucia Cariello.

Il Gruppo Archeologico del Cilento

Il neonato Gruppo Archeologico del Cilento, che è una sottosezione del Gruppo Archeologico Salernitano diretto dal professor Felice Pastore, intende collaborare, per le sue attività sociali, in convenzione con la Soprintendenza e attraverso Protocolli d’intesa e Convezioni con le Istituzioni locali, impegnandosi a far scoprire alle persone l’importanza civica della partecipazione attiva e producendo lavoro culturale.

«La grande ambizione di questo gruppo è quella di riuscire a mettere in rete e rendere, quindi, facilmente raggiungibili i piccoli attrattori culturali di cui il Cilento è ricco – sottolinea il direttore Baldo – Ci avvarremo della preziosa collaborazione del professor Pastore e della Soprintendenza al fine di raggiungere questo importante obiettivo».

«Il Gruppo Archeologico del Cilento – aggiunge il vicedirettore Cariello – intende porre l’accento sull’importanza di valorizzare e rendere fruibili al pubblico i cosiddetti “siti archeologici minori”, che sono il fulcro della nostra cultura e rappresentano un patrimonio da difendere a tutti i costi».