Nasce il Distretto Diffuso del Commercio “Cilento Magna Graecia”

Il Sindaco di Capaccio Paestum e Presidente dell’Unione dei Comuni Paestum Alto Cilento, Franco Alfieri, ha annunciato la nascita del Distretto Diffuso del Commercio “Cilento Magna Graecia”. Questa iniziativa mira a sostenere il commercio di vicinato in un momento di sfide per il settore, come la concorrenza dei centri commerciali, le vendite online e la crisi economica.

La mission

L’obiettivo principale del distretto è creare una rete di collaborazione tra le amministrazioni comunali, le associazioni di categoria e gli operatori commerciali e dei servizi. Questa sinergia permetterà di definire un programma di interventi per aumentare l’attrattività commerciale, turistica e culturale della zona, oltre a rilanciare i consumi nei centri dell‘Unione dei Comuni Paestum Alto Cilento. Alla firma dell’atto costitutivo, oltre al Presidente dell’Unione dei Comuni, Franco Alfieri, erano presenti i rappresentanti di Confcommercio Campania, Confesercenti Campania e dell’associazione Adoc Napoli e Campania APS.

La dichiarazione

“I centri commerciali, le vendite on line e la crisi economica unita all’inflazione non aiutano il commercio di vicinato. Noi, però, non possiamo restare con le mani in mano. L’intento del distretto è fare rete, incrementare la collaborazione tra le amministrazioni comunali, le associazioni di categoria e gli operatori commerciali e dei servizi in modo che ognuno possa fare la propria parte nel definire un programma di interventi finalizzato ad aumentare l’attrattività commerciale, turistica, culturale e il rilancio dei consumi e, più in generale, dei centri dell’Unione dei Comuni Paestum Alto Cilento”, così Alfieri.