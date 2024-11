Nasce il Comitato civico “Insieme per Salvitelle”, ecco quali sono gli obiettivi

Un comitato civico per affiancare e supportare le attività del gruppo consiliare di minoranza. Il neonato organo, che conta, al momento, dieci componenti, si è costituito ufficialmente, il 3 Novembre scorso, con lo scopo di dare continuità al progetto politico – amministrativo della lista “Insieme per Salvitelle”, rappresentata, in seno all’assise cittadina, dai consiglieri comunali Pasquale Vincenzo Caruso e Francesco Perretta.

Ecco i componenti

Dieci i componenti fondatori, fra i quali figurano Giuseppe Morrone, Antonio Scelza, Luigi Salvatore Perretta, Angela Manzo, Francesco Gorga e Antonio Annunziata, già candidati nella compagine “Insieme per Salvitelle” alle Comunali del Giugno scorso. Completano il quadro Adolfo Abbamonte, Leandro Caruso, Francesco Gravina, già consiglieri ed assessori del piccolo comune del Tanagro nelle consiliature precedenti, e Vincenzo Gatta, fra i più attivi sostenitori della lista “Insieme per Salvitelle”, nel corso dell’ultima campagna elettorale. Il comitato civico, già riunitosi, in più di una circostanza, come gruppo spontaneo, nei mesi precedenti, con la presenza dei consiglieri comunali Caruso e Perretta (alle riunioni non ha partecipato, pur essendo stata regolarmente invitata, la consigliera Emma Brancato, che, nei giorni scorsi, ha poi ufficializzato la sua uscita dal gruppo “Insieme per Salvitelle) procederà, nei prossimi giorni, a dotarsi di un regolamento interno e ad eleggere un direttivo provvisorio.

Le info utili

Prevista anche l’indizione di una pubblica assemblea, nel corso della quale saranno raccolte le nuove adesioni. Il comitato è aperto a tutti cittadini che ne vorranno fare parte. Con un unico fondamentale obiettivo: promuovere lo sviluppo e la crescita di Salvitelle, arrestandone il doloroso declino. Anche dai banchi dell’opposizione. Intanto è stato scelta, come slogan, una famosa frase di John Fitzgeralg Kennedy: “Non chiederti cosa può fare il paese per te, chiediti cosa puoi fare tu per il paese”. In attesa della definizione dell’organigramma interno, il Comitato ha nominato, come portavoce, Giuseppe Morrone.