Nasce “FantaCilento”, l’unico fantacalcio cilentano online: ricchi premi in palio

Nasce “FantaCilento”, una nuova realtà dedicata agli appassionati di fantacalcio. L’iniziativa, ideata da Francesco Raimondo, Raffaello Iannuzzi e Giuseppe di Martino, ha preso vita nel settembre 2023 e ha iniziato a concretizzarsi nell’aprile 2024. Un gruppo di amici, appassionati di calcio, che hanno deciso di mettersi “in gioco”, letteralmente.

Ma qual è la finalità del progetto? L’obiettivo di FantaCilento è creare una lega unica che coinvolga tutti i paesi del basso Cilento, offrendo, così, una competizione fantacalcistica che possa rappresentare l’intero territorio.

Le finalità

Favorire un clima di sana competizione tra i vari fantallenatori dei paesi cilentani, portando nel territorio una pratica già diffusa in molte altre città italiane, è questo il focus del progetto. Il FantaCilento, inoltre, si avvale anche del supporto di due importanti realtà aziendali presenti sul territorio cilentano: Villa Serra D’Elci di Ascea e Blue Marine di Casal Velino i quali hanno deciso di mettere in palio due premi, per spingere ancora di più la sponsorizzazione del FantaCilento sul territorio.

Le regole del torneo

Il torneo di FantaCilento segue le stesse regole classiche del fantacalcio: ogni partecipante può creare la propria squadra attingendo liberamente dai calciatori della Serie A attuale. La squadra che accumulerà il maggior numero di punti nel corso delle giornate di campionato sarà proclamata vincitrice. È possibile iscriversi entro e non oltre il 16 agosto.

CLICCA QUI PER IL REGOLAMENTO

I premi in palio

Al primo posto uno scooter Voge Sfida SR1 125, al secondo posto un bellissimo iPhone 16 128 GB e al terzo posto una PlayStation 5 modello Slim. Garantiti premi fino al 10° posto.

Tutti i premi in palio I primi tre premi in palio

Il fantacalcio, ad oggi, conta circa 6 milioni di fantallenatori, superando persino il numero di coloro che praticano il calcio in modo tradizionale. Con la nascita del FantaCilento, anche il Cilento prende parte a questa appassionante tendenza, offrendo a tutti la possibilità di competere, divertendosi e creando occasioni di aggregazione.

FantaCilento è presente sui social:

“Un giocatore lo vedi dal coraggio Dall’altruismo e dalla fantasia“

(Francesco De Gregori – La leva calcistica della classe 68)