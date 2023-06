Nasce a Castelnuovo Cilento il movimento “Progetto Comune” per una nuova proposta politica

Su impulso dell’avvocato Gianluca D’Aiuto, è stato fondato il movimento “Progetto Comune” a Castelnuovo Cilento. L’obiettivo principale di questo movimento è offrire ai cittadini del comune cilentano una nuova proposta politica in vista delle elezioni amministrative del 2024. L’idea è quella di stabilire un legame diretto con i cittadini, consentendo loro di segnalare problemi da risolvere e formulare proposte per una crescita economica e sociale del territorio.

Sviluppo economico e sociale di Castelnuovo Cilento: commercio, turismo e agricoltura

Il Comune di Castelnuovo Cilento, grazie alle sue caratteristiche morfologiche e alla posizione strategica, ha un notevole potenziale di sviluppo. I settori che possono trainare tale sviluppo sono, secondo D’Aiuto, il commercio, il turismo e l’agricoltura. Tuttavia, si ritiene fondamentale una pianificazione adeguata e la presenza di professionalità qualificate. Spetta alla politica creare le condizioni necessarie affinché ciò possa avvenire.

Miglioramento della vivibilità del territorio comunale e interventi necessari

Il miglioramento della vivibilità del territorio comunale è un elemento strettamente collegato allo sviluppo socio-economico. Per raggiungere questo obiettivo, sono necessari alcuni interventi. Tra di essi rientrano, secondo le proposte, la realizzazione di piste ciclabili, la rivisitazione dell’arredo urbano, interventi per la sicurezza stradale nel centro urbano, la valorizzazione delle strutture comunali esistenti e, in particolare, del centro storico di Castelnuovo Cilento, un borgo medievale di grande pregio.

Coinvolgimento della comunità per uno sviluppo territoriale

L’avvocato Gianluca D’Aiuto, cittadino di Castelnuovo Cilento, punta a coinvolgere tutti i cittadini in un progetto di sviluppo che possa diventare un volano per l’intera regione. A tal fine, saranno organizzati incontri e dibattiti volti a raccogliere energie e idee utili per un programma di sviluppo sociale, economico e culturale. Il coinvolgimento della comunità è essenziale per la realizzazione di un futuro prospero per Castelnuovo Cilento.