My Dacia Road fa tappa nel Cilento: un’avventura tra natura e storia

Il progetto My Dacia Road, un’iniziativa che coniuga l’amore per la natura e l’avventura con la passione per i motori, ha fatto tappa nel cuore del Cilento. Organizzato da Dacia in collaborazione con National Geographic, il concorso ha portato un gruppo di fortunati partecipanti a scoprire le bellezze di questo angolo di paradiso a bordo del SUV Duster.

Trekking, natura e storia

Il weekend cilentano è stato all’insegna dell’esplorazione e dell’avventura. I partecipanti hanno infatti potuto cimentarsi in un emozionante trekking a picco sul mare nella suggestiva Baia degli Infreschi, a Camerota, ammirando panorami mozzafiato e la bellezza incontaminata della costa.

Successivamente, il gruppo si è spostato al Pianoro di Ciolandrea, a San Giovanni a Piro, per immergersi nella natura incontaminata dell’entroterra. Infine, la giornata si è conclusa con una visita alla Certosa di San Lorenzo di Padula, un gioiello architettonico che testimonia la ricchezza storica e culturale del territorio.