Musica tra tramonto e alba: torna la rassegna Ond’A Marina a Castellabate

Santa Maria di Castellabate si prepara ad accogliere la terza edizione di “Ond’A Marina – dal tramonto all’alba”, la rassegna musicale promossa dall’Amministrazione Comunale nell’ambito del programma eventi 2026. Sabato 19 e domenica 20 settembre il molo delle Gatte farà da scenario a due appuntamenti concertistici ideati per valorizzare il patrimonio paesaggistico locale. L’evento offre 12 ore di musica dal vivo in una cornice storica posizionata a ridosso del mare, dominata dallo sfondo della Torre Perrotti.

Il programma dei concerti tra tramonto e alba

Il palinsesto della manifestazione si apre sabato 19 settembre alle ore 18:30 con il concerto al tramonto intitolato “I Solisti di Napoli”. L’esibizione, curata dall’Associazione Icarus, vedrà protagonisti i musicisti con gli strumenti del Teatro San Carlo di Napoli, impegnati nell’esecuzione di un repertorio dedicato alle più celebri colonne sonore cinematografiche.

La rassegna prosegue alle ore 6:00 di domenica 20 settembre per salutare il sorgere del sole. Il concerto dell’alba vedrà la partecipazione dei Castellan Brass e dei Caffè d’Autore, che proporranno una fusione musicale ideata per accompagnare l’inizio del nuovo giorno lungo la costa di Castellabate.

Il valore dell’evento per la valorizzazione del territorio

La manifestazione si inserisce all’interno di una strategia di promozione turistica mirata a destagionalizzare i flussi e a valorizzare i punti di maggior interesse storico e paesaggistico del comune cilentano.

“Ond’A Marina è un appuntamento che racconta perfettamente la nostra idea di eventi con l’intento di valorizzare i luoghi più belli di Castellabate attraverso proposte capaci di regalare emozioni e, allo stesso tempo, creare momenti di condivisione per la nostra comunità e per i tanti visitatori che scelgono il nostro territorio in un periodo che possiamo considerare non di alta stagione”, ha dichiarato il Sindaco di Castellabate, Marco Rizzo.