Attualità

Musica barocca a Laureana Cilento: tre concerti a Palazzo Cagnano

Torna la rassegna Arte e Musica a Laureana Cilento: tre appuntamenti gratuiti con il Barocco a Palazzo Cagnano dal 28 agosto al 2 settembre

Di: Luisa Monaco
Laureana Cilento

La grande musica barocca torna protagonista nel Cilento con una nuova edizione della rassegna Arte e Musica a Laureana Cilento, promossa dall’associazione Laureana Lab APS con il patrocinio del Comune, del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni e della Comunità Montana Alento Montestella. La cornice dello storico Palazzo Cagnano, in via Roma 1, ospiterà tre appuntamenti ad ingresso libero dedicati alle sonorità del periodo barocco, arricchiti dall’esposizione delle opere del pittore Alfredo Razzino.

Il programma degli concerti a Palazzo Cagnano

La rassegna si apre venerdì 28 agosto alle ore 20:30 con l’esibizione della violinista statunitense Elicia Silverstein e del clavicembalista Francesco Cera, pronti a proporre al pubblico un viaggio sonoro tra le composizioni di Heinrich Ignaz Franz Biber e Johann Sebastian Bach.

Il secondo appuntamento è previsto per domenica 30 agosto, sempre alle ore 20:30. Il violinista Marco Piantoni, affiancato dal Maestro Francesco Cera al clavicembalo, eseguirà un repertorio interamente dedicato al Barocco italiano.

La chiusura della manifestazione si terrà mercoledì 2 settembre alle ore 20:30 con il concerto del giovane ensemble napoletano La Compagnia degli Affetti (formazione composta da due violini, violoncello e clavicembalista), che proporrà un programma incentrato sul Barocco internazionale con brani di Antonio Vivaldi, Georg Philipp Telemann, Jean-Philippe Rameau e Georg Friedrich Haendel.

Arte e cultura nel cuore del Cilento

Tutti gli appuntamenti si terranno nel cortile di Palazzo Cagnano, sede della Comunità Montana Alento Montestella. Durante le tre serate musicali, i visitatori potranno inoltre ammirare le opere d’arte del maestro Alfredo Razzino, in un connubio tra arti visive e repertorio classico che punta a valorizzare il patrimonio culturale del territorio cilentano.

Condividi questo articolo

© Copyright 2026 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.