Musica barocca a Laureana Cilento: tre concerti a Palazzo Cagnano

La grande musica barocca torna protagonista nel Cilento con una nuova edizione della rassegna Arte e Musica a Laureana Cilento, promossa dall’associazione Laureana Lab APS con il patrocinio del Comune, del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni e della Comunità Montana Alento Montestella. La cornice dello storico Palazzo Cagnano, in via Roma 1, ospiterà tre appuntamenti ad ingresso libero dedicati alle sonorità del periodo barocco, arricchiti dall’esposizione delle opere del pittore Alfredo Razzino.

Il programma degli concerti a Palazzo Cagnano

La rassegna si apre venerdì 28 agosto alle ore 20:30 con l’esibizione della violinista statunitense Elicia Silverstein e del clavicembalista Francesco Cera, pronti a proporre al pubblico un viaggio sonoro tra le composizioni di Heinrich Ignaz Franz Biber e Johann Sebastian Bach.

Il secondo appuntamento è previsto per domenica 30 agosto, sempre alle ore 20:30. Il violinista Marco Piantoni, affiancato dal Maestro Francesco Cera al clavicembalo, eseguirà un repertorio interamente dedicato al Barocco italiano.

La chiusura della manifestazione si terrà mercoledì 2 settembre alle ore 20:30 con il concerto del giovane ensemble napoletano La Compagnia degli Affetti (formazione composta da due violini, violoncello e clavicembalista), che proporrà un programma incentrato sul Barocco internazionale con brani di Antonio Vivaldi, Georg Philipp Telemann, Jean-Philippe Rameau e Georg Friedrich Haendel.

Arte e cultura nel cuore del Cilento

Tutti gli appuntamenti si terranno nel cortile di Palazzo Cagnano, sede della Comunità Montana Alento Montestella. Durante le tre serate musicali, i visitatori potranno inoltre ammirare le opere d’arte del maestro Alfredo Razzino, in un connubio tra arti visive e repertorio classico che punta a valorizzare il patrimonio culturale del territorio cilentano.