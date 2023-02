«Museo della Grotta», a Sant’Angelo a Fasanella un progetto per dare risalto alla celebre Grotta di San Michele Arcangelo

Sant’Angelo a Fasanella, un incantevole borgo situato nel Cilento, potrebbe presto vantare un nuovo gioiello culturale: il «Museo della Grotta».

Il progetto di realizzazione di questa struttura recentemente presentato, grazie alla collaborazione dello studio tecnico Centola e Associati, che ha elaborato un progetto di fattibilità economica.

Un progetto di valorizzazione

L’idea del museo è nata per dare maggior risalto alla celebre Grotta di San Michele Arcangelo, situata proprio nel territorio di Sant’Angelo a Fasanella. La grotta, infatti, abitata nel corso dei secoli da diverse comunità religiose, tra cui i benedettini, che l’hanno utilizzata come sede monastica a partire dall’XI secolo. Tuttavia, la presenza di reperti e di antichi manufatti suggerisce che la grotta abbia avuto origini ancora più remote, forse risalenti al periodo della diffusione della civiltà greca nel Cilento.

Ecco dove sorgerebbe il Museo

Il Museo della Grotta sarebbe ubicato nell’area in cui sorgeva l’ex pretura, che sarebbe demolita per far posto alla nuova struttura. La costruzione del museo consentirebbe di esporre alcuni dei reperti storici rinvenuti nella grotta, offrendo ai visitatori l’opportunità di conoscere da vicino la storia e la cultura di questo luogo così suggestivo.

Il finanziamento per la realizzazione del progetto è stato di 14.044,51 euro ed è stato destinato alla progettazione territoriale di opere volte alla riqualificazione paesaggistica ed ambientale per le aree urbane e non urbane. Il Museo della Grotta rappresenta, quindi, un’importante occasione per promuovere lo sviluppo culturale e turistico del territorio cilentano.

Il vecchio edificio dell’ex pretura sarà demolito per far spazio al nuovo museo, ma il giardino e il castello adiacenti saranno recuperati e restaurati, conservando così la bellezza e il fascino della tradizione locale.

La realizzazione del Museo della Grotta rappresenta un’opportunità unica per valorizzare il patrimonio storico e culturale di Sant’Angelo a Fasanella e del Cilento, promuovendo la conoscenza di un luogo così ricco di fascino e storia.