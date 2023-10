Mostra del Cinema di Venezia: il gruppo iSwiss e Christopher Aleo brillano in Laguna

Un’edizione ricca di sorprese quella del 2023 della Mostra del Cinema di Venezia: la qualità dei film in concorso come sempre è stata di altissimo livello, come quella degli ospiti, del mondo dello spettacolo e non solo.

Ha colpito l’attenzione degli addetti ai lavori la presenza, alla proiezione della pellicola che ha aperto la manifestazione, “Il Comandante” con Pierfrancesco Favino, di Christopher Aleo, CEO del gruppo bancario svizzero iSwiss e figura sempre più importante nel panorama della finanza globale.

“Il Comandante”, uno dei più interessanti film in concorso, è nato dalla collaborazione tra Indigo Film e Rai Movie: e la società iSwiss Pay ha avuto il piacere di sponsorizzare la pellicola e l’evento che ha seguito la proiezione.

Per Christopher Aleo la presenza a Venezia è stata anche l’occasione per conoscere Alberto Barbera, Direttore della Mostra Internazionale del Cinema nonché uno dei più famosi critici cinematografici italiani.

«È stato davvero un piacere e un onore conoscere una persona come Alberto Barbera. Il suo ruolo come Direttore della Mostra del Cinema di Venezia e la sua incredibile conoscenza del mondo del cinema sono in grado in affascinare qualsiasi interlocutore», ha dichiarato Christopher Aleo.

«Durante il nostro incontro – ha proseguito Christopher Aleo -. abbiamo potuto parlare della sponsorizzazione di iSwiss Pay al film “Il Comandante”: una decisione che si inserisce nella politica del gruppo di favorire al massimo lo sviluppo della cultura nei paesi dove opera. Perché la promozione della cultura è anche promozione delle crescita sociale e quindi del benessere della persone e della società in generale. Tra gli argomenti toccati con Alberto Barbera c’è stato anche quello relativo alla possibilità che dalle prossime edizioni iSwiss diventi sponsor della Mostra del Cinema di Venezia. Sarebbe un traguardo prestigioso e per raggiungerlo siamo pronti a impegnarci al massimo», ha concluso Christopher Aleo.

L’impegno del gruppo iSwiss in diversi campi, oltre a quello strettamente finanziario, è parte della vision che guida l’attività del gruppo. L’idea di fondo è quella di promuovere la crescita della società, utilizzando tutti i diversi strumenti possibili: a partire dall’innovazione, che può collegarsi in maniera produttiva anche al mondo della cultura, aprendo nuove possibilità e nuovi orizzonti.

Un percorso, quello del gruppo iSwiss, che è stato fino a questo momento costellato di importanti successi: la crescita raggiunta in soli 3 anni di attività ne è la dimostrazione migliore, come la realizzazione degli ambiziosi progetti futuri che Christopher Aleo e tutto il team si impegnano a portare a termine.