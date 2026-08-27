Mostra-concorso Angeli a Salerno: bando per artisti e premi fino a 1500 euro

L’Arcidiocesi di Salerno – Campagna – Acerno promuove il concorso d’arte “Angeli”, un’iniziativa culturale aperta agli artisti della Campania che punta a valorizzare il patrimonio spirituale e iconografico della regione. Curato dalla professoressa Ester Andreola con il patrocinio della Fondazione Alfano I, il progetto intende riscoprire il legame tra visibile e invisibile guidando i creativi in una riflessione ispirata alla grande tradizione del Rinascimento italiano.

Arte e spiritualità per valorizzare il territorio campano

L’iniziativa si inserisce in un percorso di riscoperta delle radici storiche e religiose locali, evidenziando il forte legame della comunità con la figura dell’angelo.

Come sottolineato da Monsignor Andrea Bellandi, Arcivescovo di Salerno-Campagna-Acerno:

“Nella nostra Diocesi vi siano Santuari dedicati a San Michele Arcangelo, nonché la devozione all’Angelo custode. Abbiamo pensato di valorizzare questi doni presenti nel nostro territorio attraverso una mostra al Tempio di Pomona in programma ad ottobre, quando gli artisti esporranno le loro opere”.

Regolamento, tecniche e premi in palio

Il concorso è completamente gratuito ed è rivolto a tutti gli artisti maggiorenni residenti in Campania. Viene garantita la massima libertà stilistica: i partecipanti possono impiegare l’olio, l’acrilico, la tempera o le tecniche miste. L’unico vincolo richiesto riguarda il formato dell’opera, che deve misurare tassativamente 100×70 centimetri (sia in verticale sia in orizzontale).

La Fondazione Alfano I mette a disposizione un montepremi complessivo di 3.000 euro destinato ai primi tre classificati:

1° Classificato: 1.500 euro

2° Classificato: 1.000 euro

3° Classificato: 500 euro

Scadenze e modalità di consegna delle opere

Le opere potranno essere inviate dal 1° al 15 settembre 2026. L’invio può avvenire tramite posta, corriere espresso o consegna a mano presso il Palazzo Arcivescovile di Salerno (previo appuntamento telefonico al numero 089 2580784 nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9:00 alle 12:00). Il bando completo e i moduli di adesione sono disponibili sul sito ufficiale dell’Arcidiocesi.

La mostra e la premiazione al Tempio di Pomona

Tutti i lavori ammessi verranno esposti all’interno del Tempio di Pomona a Salerno. L’inaugurazione si terrà il 2 ottobre 2026 alle ore 17:30 alla presenza dell’Arcivescovo Monsignor Bellandi. La manifestazione si concluderà il 16 ottobre 2026, sempre alle 17:30, con la cerimonia di premiazione e la proclamazione dei vincitori.