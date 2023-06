Morta in un incidente stradale: indagata la figlia

È in corso un’indagine per omicidio colposo nei confronti della figlia di Concetta Tancredi, una donna di 94 anni deceduta martedì pomeriggio a causa di un incidente stradale. La tragica vicenda si è verificata nel centro storico di Roccagloriosa, comune dell’entroterra cilentano, quando la figlia, alla guida di una Fiat 500, ha perso il controllo dell’auto per una presunta manovra errata, finendo la sua corsa contro una scalinata.

La tragedia

La tragedia è avvenuta nonostante l’arrivo tempestivo dei soccorsi. Entrambe le donne sono state trasferite all’ospedale “Immacolata” di Sapri dai sanitari del 118. Mentre la figlia sembra non aver riportato danni gravi secondo i primi esami effettuati, la 94enne è stata trasferita in terapia intensiva dopo il passaggio al pronto soccorso, a causa dei gravi traumi subiti.

Nonostante le cure ricevute, il quadro clinico della donna anziana è peggiorato rapidamente, con il decesso che si è verificato nel reparto di terapia intensiva nel tardo pomeriggio. La famiglia di Concetta Tancredi è sconvolta da questa tragica fine.

Le indagini

Dopo l’accertamento del decesso, la salma della donna è stata sequestrata e trasportata nell’obitorio dell’ospedale “Immacolata” su disposizione della Procura delle Repubblica.

Questa ha disposto anche il sequestro dell’automobile coinvolta nell’incidente, nella quale viaggiavano entrambe le donne, e della cartella clinica di Concetta Tancredi, al fine di fare chiarezza sulle cause del suo decesso.

L’esame esterno del corpo della donna, che sarà eseguito dal medico legale nella giornata di oggi, sarà fondamentale per comprendere meglio le circostanze dell’incidente. Nel frattempo, i Carabinieri della Stazione di Torre Orsaia continuano le indagini per ottenere una visione completa della vicenda.