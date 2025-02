Morigerati, “Transluoghi – Ecomuseo del Bussento Contemporaneo”: tutto pronto per l’inaugurazione della sede

Si accinge ad aprire finalmente le sue porte al pubblico, i prossimi 8 e 9 marzo, la sede di Transluoghi – l’Ecomuseo del Bussento Contemporaneo frutto di un progetto del comune di Morigerati, finanziato dal Programma Operativo di Azione e Coesione complementare al PON Cultura e Sviluppo (FESR 2014-2020) e dal Ministero della Cultura.

Ecco l’Ecomuseo

L’Ecomuseo – riconosciuto ufficialmente anche dalla Regione Campania lo scorso dicembre – si configura come un sistema integrato di fruizione turistica del Comune di Morigerati, progettato per valorizzare e mettere in connessione le risorse paesaggistiche e ambientali del territorio con l’enorme patrimonio immateriale custodito dai suoi abitanti, attraverso una ricchissima programmazione culturale di natura esperienziale – immaginata sul modello, consolidato negli anni, delle residenze Transluoghi.

L’Ecomuseo si costituisce, infatti, come un insieme di luoghi e siti, itinerari e punti di interesse presenti sul territorio e collegati alle storie di vita di chi abita il paese conservandone la memoria passata e presente – realizzato attraverso interventi di segnaletica e installazioni di land art, un sistema di itinerari turistici e culturali, un piano di mobilità sostenibile e il potenziamento degli strumenti digitali messi a disposizione di fruitori e operatori.

L’inaugurazione

Il processo di co-creazione che ha condotto alla costituzione dell’Ecomuseo – coordinato dal gruppo dei community manager di Transluoghi – si è esplicato nell’ambito delle residenze artistiche inserite all’interno dell’offerta turistica e culturale dell’ente, ed è stato condiviso dalla comunità locale e dai gruppi esterni di viaggiatori che hanno attraversato Morigerati.

I prossimi 8 e 9 marzo, a partire dalla nuova sede allestita nell’Antico Frantoio del Comune, sarà dunque possibile visitarne gli spazi e fruire dell’exhibit crossmediale ecomuseale – progettato per raccontare luoghi, itinerari e persone – nell’ambito della cerimonia ufficiale di inaugurazione, di cui verranno presto svelati tutti i dettagli.