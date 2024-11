Morigerati, tra passato e futuro: arriva “La Capsula del Tempo”. Ecco di cosa si tratta

“La Capsula del Tempo”: passato e futuro si incontrano a Morigerati. La cerimonia di installazione si terrà il 28 novembre in collaborazione con l’Oasi WWF e il Comune di Morigerati, si terrà l’iniziativa “La capsula del tempo. Memorie dal futuro” finanziato dalla Regione Campania, ideato e diretto da Beatrice Baino in collaborazione con la Baracca dei Buffoni che coinvolge varie compagnie e comprende eventi di arte, musica, danza, circo e teatro per varie fasce di età.

Il programma

Gli appuntamenti si svolgeranno in vari siti storici e culturali della Campania spesso dimenticati o poco conosciuti. Oltre alle installazioni, il progetto vuole valorizzare il tempo nella sua interezza: passato, presente e futuro. L’appuntamento per l’installazione della Capsula del Tempo a Morigerati è in piazza Piano la Porta alle ore 18:00 del 28 novembre, con la partecipazione speciale della compagnia Baracca dei Buffoni, che presenterà la parata sensoriale “Fleur”. Una capsula del Tempo è un contenitore appositamente preparato per conservare oggetti o informazioni destinate ad essere ritrovate in un’epoca futura, un oggetto speciale appositamente ideato per essere inaugurato e poi essere riaperto dopo un certo numero di anni.

A Morigerati l’evento è reso possibile grazie alla collaborazione con Ecomuseo Transluoghi, che svolge un ruolo fondamentale come promotore territoriale, favorendone la realizzazione nel piccolo comune cilentano. La capsula del tempo a Morigerati, una miniatura del mulino in pietra del ‘700 presente all’interno dell’Oasi, verrà aperta nel 2044, in occasione del 150° anniversario del restauro della splendida Chiesa di San Demetrio.

Ecco come partecipare

Chi vorrà partecipare ed inviare un messaggio al futuro, potrà portare un oggetto, lettera o disegno direttamente all’evento o inviandolo via email a: info.lacapsuladeltempo@gmail.com. I materiali dovranno essere consegnati in busta, specificando il destinatario con nome, cognome, data di nascita e codice fiscale.