Morigerati: il sindaco Florenzano traccia il bilancio dei primi mesi di amministrazione

Primi mesi di amministrazione per Guido Florenzano, sindaco di Morigerati, che torna ad indossare la fascia tricolore a distanza di 23 anni dalla prima volta ma con lo stesso entusiasmo di allora.

Florenzano fissa gli obiettivi da realizzare durante questo mandato: conservazione dei beni naturali e creazione di posti di lavoro sono le priorità. Ma non solo: l’Ente è al lavoro per una serie di progetti che riguardano l’ambiente, l’artigianato ed anche la viabilità.

L’obiettivo, infatti, è creare strade alternative per i tanti turisti che giungono anche in pullman sul territorio e per i residenti.