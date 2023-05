Morì cadendo da un sentiero a Palinuro: la tragedia della piccola Margarita che ancora oggi scuote i cuori

Ricorre oggi l’anniversario della piccola Margarita scomparsa nelle acque di Capo Palinuro il 22 Maggio del 2021.

La tragedia

Era il 22 Maggio di due anni fa, quando, una tragica notizia sconvolse l’intera comunità palinurese.

Margarita, una bimba di nazionalità tedesca perdeva la vita per annegamento a seguito di una accidentale caduta dal sentiero che sovrasta il porto del Capo.

La piccola di soli 5 anni si trovava con i genitori e i tre fratellini per fare trekking ma quella giornata che sarebbe dovuta essere di relax e divertimento si trasformava in tragedia.

La famiglia non è mai stata lasciata sola, ha visto sempre al proprio fianco il già sindaco del comune di Centola Carmelo Stanziola, il vicesindaco Silverio D’Angelo, i gruppi di protezione civile Menaica e Lucano, la comandante della capitaneria di porto, Tenete di Vascello Amalia Mugavero e il presidente della Comunità Montana Vincenzo Speranza.

Il ricordo ancora vivo nel cuore dei cilentani

La comunità palinurese insieme all’amministrazione salutava la piccola tra palloncini e fiori bianchi.

Lo scorso anno alla presenza della famiglia di Margarita e con la benedizione del Parroco di Palinuro affiggevano una targa per non dimenticare quell’anima bianca volata via troppo presto.

Il messaggio social di Carmelo Stanziola

Oggi il già sindaco Carmelo Stanziola ha voluto ricordare la bimba con un post sui social –In ricordo della piccola Margarita Oggi ricorrono due anni dalla morte della piccola Margarita, il mio pensiero va a Lei, ai familiari e a quanti hanno perso la vita nelle acque di Palinuro, attraverso l’intercessione di Santa Rita da Cascia-.