Montesano sulla Marcellana: lo scienziato Pietro Campiglia premiato in Campidoglio per la ricerca scientifica

Il Professore Pietro Campiglia ha ricevuto in Campidoglio a Roma, il Premio Internazionale Valore Coraggio, conferito dalla Fondazione Italia Sostenibile.

Il riconoscimento

Questo prestigioso riconoscimento celebra i risultati conseguiti dal 2018 al 2024 sotto la sua direzione del Dipartimento di Farmacia dell’Università di Salerno (Unisa), in particolare nel campo della ricerca scientifica. Il premio rappresenta un tributo all’eccezionale volume di progetti di ricerca sviluppati e finanziati, superando i 37 milioni di euro. Inoltre, sottolinea la sua abilità nel convertire i finanziamenti ricevuti in attività produttive e di ricerca durante il suo mandato come Direttore di Difarma.

“Grazie a un team di lavoro di cui sono onorato di far parte”, ha dichiarato il Professore Campiglia, “abbiamo raggiunto traguardi significativi nel settore della ricerca scientifica, contribuendo a contrastare il fenomeno della fuga dei cervelli. I fondi ottenuti ci hanno permesso di offrire a numerosi giovani laureati e dottorandi l’opportunità di intraprendere o continuare carriere professionali rilevanti sul nostro territorio, valorizzando competenze che altrimenti sarebbero andate a beneficio di altre università, sia in Italia che all’estero”. “Ritengo”, ha concluso il Professore Campiglia, “che la missione di chi opera nel settore della formazione universitaria sia anche quella di fornire concrete opportunità di lavoro e crescita professionale alle tante menti talentuose che abbiamo accolto e formato all’interno di Unisa”.