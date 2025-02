Montecorvino Rovella: 28enne a processo per violenza sessuale su una donna con deficit intellettivo

Un uomo di 28 anni di Montecorvino Rovella è stato rinviato a giudizio con l’accusa di violenza sessuale nei confronti di una donna di 31 anni con deficit intellettivo. Il processo si aprirà davanti ai giudici della Seconda sezione penale del Tribunale di Salerno, come deciso dal GIP Albarano.

L’imputato in carcere per un altro stupro

Il 28enne si trova attualmente in detenzione nel carcere di Vallo della Lucania. A gennaio è stato raggiunto da una seconda ordinanza di custodia cautelare, poiché è accusato di aver stuprato ripetutamente una quindicenne tra luglio e agosto del 2023.

La difesa chiede il rito abbreviato

La difesa dell’imputato ha avanzato richiesta di rito abbreviato condizionato all’audizione di alcuni testimoni.

La vittima delle presunte violenze ha raccontato ai Carabinieri di aver chiesto aiuto la sera del 29 settembre 2024, ma di non essere stata soccorsa perché si trovava in una zona isolata. Secondo la sua testimonianza, il 28enne l’avrebbe avvicinata e condotta in una zona di campagna, dove l’avrebbe aggredita. La donna ha riferito di aver subito graffi sul corpo, refertati poi dai sanitari del Pronto Soccorso dell’ospedale di Battipaglia.

La Procura chiede una condanna esemplare

La Procura di Salerno ha chiesto una condanna esemplare per il 28enne, sottolineando la gravità dei reati contestati e la vulnerabilità della vittima.