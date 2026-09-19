Montecorice, stipendi in ritardo per i netturbini: proclamato lo stato di agitazione

Ancora ritardi nei pagamenti e nella consegna dei cedolini per i lavoratori del servizio di igiene urbana di Montecorice. La situazione con la Gf Scavi si protrae ormai da tempo e sta creando forti difficoltà alle famiglie degli addetti.

Nel mese di giugno, inoltre, la società aveva applicato le vecchie tabelle salariali, precedenti al rinnovo del contratto del 18 luglio 2022. Una decisione contestata dall’Ugl Salerno, che ha spinto l’azienda a fare un passo indietro. Restano tuttavia da saldare le differenze economiche relative a giugno, oltre agli stipendi arretrati.

L’appello del sindacato

«La situazione è diventata insostenibile», dichiara Gennaro Scarano, segretario generale dell’Ugl Salerno. «I lavoratori non possono continuare a vivere nell’incertezza, aspettando ogni mese di sapere quando riceveranno lo stipendio. Dietro ogni lavoratore c’è una famiglia che ha bisogno di certezze».

Il sindacato auspica adesso un intervento diretto del Comune di Montecorice, avvalendosi anche di quanto previsto dall’articolo 11, comma 6, del Codice dei contratti pubblici, per consentire il pagamento diretto delle maestranze in sostituzione dell’azienda.

Verso nuove mobilitazioni

«Ci auguriamo che il Comune voglia intervenire concretamente per garantire ai lavoratori quanto dovuto», conclude Scarano.

Nel frattempo è stato proclamato lo stato di agitazione e nei prossimi giorni si terrà un’assemblea dei dipendenti per decidere le successive iniziative sindacali.