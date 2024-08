Montecorice, la minoranza si fa sentire: “Qui la posta arriva in ritardo”

Ritardi nell’arrivo delle lettere, toponomastica inesistente e portalettere titolare in aspettativa. Questo è il quadro evidenziato dai consiglieri di minoranza nel Comune di Montecorice, Ivan Chiariello e Caterina Pollaro. Sotto la luce dei riflettori uno dei servizi cardini per un territorio: quelle delle poste.

Il problema

“Nei dimenticati paesi a monte e in altre zone del Comune, una lettera può impiegare anche un mese ad arrivare a causa dei problemi delle Poste e della toponomastica inesistente. Il portalettere titolare è in aspettativa e chi lo sostituisce, non conoscendo il territorio, si trova in un Comune arretrato anche sotto quest’altro aspetto: una toponomastica assente, priva di numeri civici, vie e, spesso, anche di cognomi visibili all’esterno”, sottolineano dalla minoranza.

Un problema che secondo i due consiglieri non può più persistere e ha bisogno dell’intervento immediato dell’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco, Flavio Meola, per sollecitare la risoluzione del problema anche presso le poste, dotando Montecorice di un efficace servizio.