Montecorice, la minoranza denuncia irregolarità amministrative: “C’è bisogno di una svolta”

La minoranza consiliare del Comune di Montecorice ha denunciato alle autorità competenti una serie di presunte irregolarità amministrative. La segnalazione arriva dal capogruppo, Ivan Chiariello, e dalla consigliera, Cristina Pollaro.

Le accuse

Diverse sono le accuse, anche pesanti, mosse nei confronti dell’attuale Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco, Flavio Meola. Tra gli elementi principali vi è sicuramente la possibile presenza di appalti sospetti, che sarebbero assegnati quasi sempre alle stesse ditte, con ribassi minimi e scarsa concorrenza, ma anche l’appalto per il servizio rifiuti in proroga da tre anni e con i lavoratori che non percepirebbero lo stipendio con regolarità.

L’attacco della minoranza si riversa anche sullo spreco di denaro pubblico, alle residenze fittizie e ad alcuni lavori pubblici considerati non all’altezza: porto, illuminazione pubblica, scogliere.

“Montecorice ha bisogno di una svolta”

“Come gruppo di minoranza abbiamo più volte sollevato questi problemi in Consiglio Comunale, chiedendo risposte e interventi concreti. Ciò nonostante, siamo rimasti sempre inascolati”, tuonano Chiariello e Pollaro che continuano: “Montecorice ha bisogno di una svolta”.